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Ердоган подав до суду на голову турецької опозиції через образи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ердоган подав до суду на голову турецької опозиції через образи
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зажадав гроші від опозиціонера Озгюра Озеля
фото із відкритих джерел

Президент Ердоган вирішив покарати Озгюра Озеля за слова про нього

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган подав до суду на голову опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Озгюра Озеля, звинувативши його в образі і вимагаючи моральної компенсації в 500 тис. лір (525 тис. грн). Як повідомляє «Главком», про це повідомив адвокат турецького лідера Хусейн Айдин.

«У зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями, образливими висловлюваннями та погрозами голови НРП Озгюра Озеля на адресу нашого президента, з якими він виступив 5 липня, до цивільного суду першої інстанції Анкари подано позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 тис. лір. Крім того, в головну прокуратуру Анкари подано заяву про позов щодо образи президента країни та погрози на його адресу згідно зі статтею 310/2 КК Туреччини», – написав адвокат у X.

Нагадаємо, Озель, виступаючи 5 липня на пресконференції після засідання виконкому НРП, звинуватив Ердогана в авторитаризмі у зв'язку із затриманням того ж дня мерів Анталії, Адани, Адіамана та Манавгата у справах про корупцію. Він також зажадав проведення у листопаді дострокових президентських виборів, на яких, за його твердженням, чинна влада зазнає поразки. Ердоган неодноразово подавав позови проти лідера НРП за образи. До цього він звертався до суду після того, як Озель, виступаючи на позачерговому з’їзді партії 6 квітня, назвав президента Туреччини «лідером хунти».

Раніше Ердоган назвав умову, за якої Трамп приїде на переговори України та Росії. Президент США Дональд Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії в Туреччині за умови, що в ній особисто братиме участь Володимир Путін.

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Теги: влада переговори Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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