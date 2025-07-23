Українська делегація зустрілася з президентом Туреччини: деталі

Секретар РНБО та глава Банкової скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні перемовин з РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова.

За словами секретаря РНБО, посадовці скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі. «Мали також зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та старшим радником Президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем. Також говорили про безпекову ситуацію та нашу співпрацю в оборонній сфері», – каже він.

Водночас глава Банкової наголосив, що українська сторона наголошувала на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав – президента України Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, а також російського диктатора Володимира Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі. До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.

Зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі сьогодні, 23 липня. За словами президента, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.

Як відомо, Росія поширює наратив про нібито нелегітимність українського уряду та парламенту. Це може стати однією із «причин», чому Кремль може відмовитись вести переговори. Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Зеленський нібито є нелегітимним лідером згідно з Конституцією України, і що всі українські уряди з 2014 року також є нелегітимними.

Тим часом Конституція та закон України чітко зазначають, що в країні не можна проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності».