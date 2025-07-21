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Туреччина готова стати членом ЄС – Ердоган

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Туреччина готова стати членом ЄС – Ердоган
Турецький президент закликав Європу будувати відносини, уникаючи подвійних стандартів
фото: AA

Країна понад 20 років є кандидатом у члени Євросоюзу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав Європейський Союз негайно зняти політичні бар’єри, що стоять на шляху країни до членства у блоці, та відновити переговори про вступ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Як зазначив політик, Туреччина повністю зберігає свою мету стати повноправним членом ЄС і очікує від блоку стратегічного підходу. «Політичні бар'єри проти Туреччини мають бути терміново усунені... Ми готові до повноправного членства. ЄС має зрозуміти, що Туреччина – це останній поворот перед мостом, тобто останній шанс для нового етапу в європейській інтеграції», – додав він.

Анкара закликає країни ЄС будувати відносини на засадах справедливості та рівності, уникаючи подвійних стандартів. Влада переконана, що в умовах кризи та розбіжностей усередині ЄС Брюсселю потрібен динамічний і орієнтований на розв'язання проблем партнер, яким, на думку Ердогана, є Туреччина.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання.

До слова, Реджеп Тайїп Ердоган подав до суду на голову опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Озгюра Озеля, звинувативши його в образі і вимагаючи моральної компенсації в 500 тис. лір. Суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана – до року та восьми місяців в'язниці.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Європейський союз

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