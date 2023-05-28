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Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів
фото з відкритих джерел

Туреччина очікує почути ім'я нового президента країни сьогодні до 21.00 

Сьогодні, 28 травня, у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. Вибочі дільниці закрились рівно о 17.00 за місцевим часом. Виборці обирали поміж двох кандидатів – чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу.

Уже за годину після початку підрахунку голосів Вища виборча рада скасувала заборону на публікації про результати виборів, починаючи з 18:15 за місцевим часом.

Станом на 18.15 в Туреччині опрацювали 55% бюлетенів. Реджеп Ердоган лідирує – він набрав 55,26% голосів. Тим часом його опонент має 44,7%.

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Станом на 18.50. Було опрацьовано 66,66% голосів. 54,78% - Ердоган, 45,22% Калічдаролу.

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На своїй сторіці у Twitter Президент Реджеп Таїп Ердоган зазначив наступне: «Настав час захищати волю нашого народу  до останнього. Хочу подякувати кожному зі своїх колег, які з самого ранку були на виборчих дільницях, біля виборчих урн. Запрошую всіх своїх побратимів захистити голоси до підтвердження результатів», – написав вын він.

У  коментарі турецьким ЗМІ, голова Вищої виборчої ради Туреччини  Ахмет Йенер повідомив, що проблем із надходженням даних з виборчих комісій поки немає за процесом підрахунку слідкують представники обох кандидатів на посаду президента. Він закликав громадськість та журналістів спиратись лише на офіційні результати, які надає Вища виборча рада Туреччини. 

Нагадаємо, за підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50 відсотків голосів, а право виходу до другого туру отримали кандидат від «Союзу народу», чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган (49,52%) та кандидат від «Союзу нації», лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88 %).

Читайте також: У Туреччині стартував другий тур президентських виборів
Теги: вибори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина президент партії

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