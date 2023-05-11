Литва заявила, що не може передати необхідне обладння для ЗСУ: причина

У Литві заявили що не можуть надати Україні тепловізори

Міністр оборони Литви повідомив про зупинення закупівлі тепловізорів для України

Міністерство оборони Литви призупинило закупівлю тепловізорів, які планувало передати Києву для використання Збройними силами України (ЗСУ). Про це заявив глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас. Про це пише місцеве видання tv3.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, призупинення процедури закупівлі пов'язане з початком у березні попереднього слідства щодо двох фірм, які перемогли у державному тендері – Ados-tech і Ados pro.

«У зв’язку з виявленими обставинами ми припиняємо сам процес закупівель. Жодних контрактів не було підписано», – заявив міністр Арвідас Анушаускас.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами міністра, наприкінці березня місцева поліція почала попереднє розслідування, адже підозрюють, що компанії продавали прикордонникам тепловізори, але замість необхідних військовим комплектуючих, ймовірно, встановлювали аналогічні, дешевші цивільні, що відрізняються від тих, що вказані в документах.

Ще наприкінці минулого року уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативні тепловізори. Рішення про передачу тепловізорів передбачено в проєкті постанови, підготовленому міністерством оборони Литви. Залишкова вартість 24 приладів становить понад €342 тисячі.

У постанові уряду передбачається, що передані Збройним силам України тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій і використовуватися тільки для забезпечення безпеки українських військових і структур ЗСУ. Крім того, прилади можна застосовувати в заходах за регіональними і колективними договорами і заходах відповідно до Статуту ООН.

Раніше, 8 травня, міністр оборони Арвідас Анушаускас відвідав з візитом США, де зустрівся з директором Агентства співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA) Джеймсом Хершем. Як повідомляє Міністерство оборони Литви, на зустрічі, де обговорювалися основні оборонні придбання Литви.Тоді Херш запевнив, що США зроблять все, щоб заплановані придбання країни відправлялись без затримок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії. Парламентська група від консервативної партії Литви запропонувала прирівняти дії РФ в Україні до злочинів нацистів і СРСР. Зокрема, в законопроєкті пропонується додати слово «російський» до Кримінального кодексу, згідно з яким передбачено кримінальну відповідальність за публічне схвалення, заперечення або грубе приниження міжнародних злодіянь, злочинів, скоєних СРСР або нацистською Німеччиною.