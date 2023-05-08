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Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки дронами на Київ 8 травня постраждали будинки, автівки та вулиці у Святошинському районі. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, уламки потрапили на житловий будинок 

Атака дронів на Київ, Зеленський пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня,  скільки Міг-29 Польща передала Україні,Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії. Ці та інші події 8 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський пояснив, чому українці 9 травня святкуватимуть День Європи

Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає і Україну до відзначення цього свята. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Наслідки атаки дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку 

У мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.

Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть

Найбільший український акаунт у Twitter – це акаунт президента Володимира Зеленського. Нині його читають понад 7 млн користувачів, на нього посилаються та згадують у своїх дописах світові медіа та політики. Проте так було не завжди. 

Стало відомо, скільки Міг-29 Польща передала Україні

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги. Про це заявив заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, передає журналіст Якуб Павловський. 

Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох

У Кремлі істерично відреагували на заяву глави розвідки України Кирила Буданова про помсту росіянам за вбивство українців та про причетність розвідки до замаху на Захара Прилепіна. Секретар російського диктатора Дмтро Пєсков назвав жахливою заяви голови української розвідки.

«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»

Кремль відмовився від проведення публічних заходів в рамках акції «Безсмертний полк». Також, на відміну від минулого року, путінський режим вже не зараховує до «Безсмертного полку» вбитих учасників так званої «СВО». Принаймні в анонсах на цьому не наголошується. Чому була скасована хода, а меморіальний «полк» не захистив саму Росію від рашизму – аналізує Центр стратегічних комунікацій.    

Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія склала проект 11-го пакету антиросійських санкцій та передала його країнам Євросоюзу для погодження. Про це заявив голова прес-служби Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу, трансляція якого відбувалась на сайті організації.

8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна

8 травня Україна відзначатиме День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. У майбутньому, коли Україна повернеться до вихідних днів та святкувань, саме 8 травня буде неробочим днем. 

Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів

Лікаря знаменитої берлінської клініки Charite затримали за підозрою у вбивстві двох пацієнтів. Про це сьогодні повідомляє генпрокуратура Берліна, передає Spiegel.

Нагадаємо, триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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