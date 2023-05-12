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Візит Зеленського в Італію: журналісти розкрили деталі ймовірної поїздки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського в Італію: журналісти розкрили деталі ймовірної поїздки
фото: ansa.it

Український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у рамках свого візиту до Риму

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму, який може відбутися цими вихідними, зустрінеться з італійським колегою Серджо Матареллою, прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні та Папою Римським. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у рамках свого візиту до Риму.

«Джерела у Ватикані повідомили, що можлива зустріч Папи Римського з президентом України», – пишуть журналісти.

При цьому зустріч глави держави з понтифіком, як зазначають в ЗМІ, не пов'язана з «мирною місією», про яку останніми днями говорив Папа Римський. Також у Зеленського запланована зустріч із Матареллою, який зустріне українського колегу у президентському палаці Квірінал у Римі. Час цієї зустрічі, як і з Папою Римським, поки не уточнюється.

Крім того, український президент може зустрітися із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Очікується, що це може відбутися в неділю. Також журналісти дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін. 

Зазначимо, що офіційного підтвердження щодо візиту президента Володимира Зеленського до Італії не було.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму. Зокрема, для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Можливо, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу

Теги: Папа Римський Володимир Зеленський президент Берлін

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