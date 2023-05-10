Туреччина почала масово відмовляти росіянам у дозволі на проживання

Майже у всіх регіонах різко почав зростати відсоток відхилів у дозволі росіянам на проживання

Росіяни зіткнулися з проблемами отриманням і продовженням туристичної посвідки на проживання в Туреччині. Майже у всіх регіонах різко почав зростати відсоток відхилів у дозволі на проживання, а продовження чинних документів стало дуже болючим питанням для більшості росіян, які мешкають у Туреччині. Про це повідомляє The Moscow Times.

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До слова, практично у всіх регіонах країни почав різко зростати відсоток відмов у видачі дозволів на проживання. Йдеться про Стамбул, Анталію, Кемер, Бодрум, Мармарис та інші.

За словами візового консультанта з Туреччини, проблема має масовий характер, а вимоги адміністрації міста до документів на ВНП у кожному регіоні можуть відрізнятися.

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Про труднощі в продовженні виданню розповіли троє росіян з Бодрума, Мармариса й Анталії. За словами жителя Бодрума, багато хто змушений їхати в Росію, ЄС та інші країни. Чоловік каже, в Бодрумі відсоток відмов наближається до 90%.

В інших туристичних містах Туреччини також ускладнюється ситуація з ВНП, місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки на проживання набагато більше документів, зокрема виписки з турецьких банків зі щомісячними надходженнями на рахунок. Зазвичай на сім'ю з трьох осіб це близько $2000 щомісяця.

Зазначимо, що число оформлених росіянами дозволів на проживання становило 153 тисячі.

Нагадаємо, голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що США пропонували відправити до України С-400, що були раніше закуплені в Росії, проте отримали відмову. За словами міністра, це питання незалежності Туреччини.

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Крім того, напередодні виборів у Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу, члена головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), під час передвиборчого мітингу в східному місті Ерзурум, оплоті партії президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Під час мітингу в Ерзурумі мер Стамбула Імамоглу, який стане віцепрезидентом, якщо головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу переможе на виборах, звертався до своїх прихильників з даху автобуса просто неба.

У той самий час деякі люди з натовпу почали закидати його і його прихильників камінням. Імамоглу перервав свою промову і покинув місце події.