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Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям

Юрій Лящук
glavcom.ua
Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям
В Естонію в'їхали 118 268 українських біженців
фото з відкритих джерел

Кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни

Європейська комісія виділить Естонії €10,1 млн на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям. Про це повідомляє ERR.

В міністерстві внутрішніх справ Естонії пояснили, що кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

«Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України», – сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

За період повномасштабної війни в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тис. людей залишилися в країні.

Нагадаємо, парламент Естонії ухвалив закон, який створює умови для переходу освіти на естонську мову.

Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

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Теги: війна Естонія українці фінансування Україна біженці

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