Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією

До парламенту Естонії внесли пропозицію відкликати підписи під договорами про сухопутний та морський кордони з Росією

Парламент Естонії на засіданні у вівторок не підтримав пропозицію відкликати підпис під прикордонним договором із Російською Федерацією.

З відповідною пропозицією виступила парламентська фракція опозиційної Консервативної народної партії Естонії.

За ініціативу опозиції проголосували 28 депутатів, проти 53. Загалом у складі парламенту 101 народний обранець.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, «підписаний 18 лютого 2014 року прикордонний договір узаконює окупацію Російською Федерацією територій Естонської Республіки, що триває, і віддає дані території без отримання Естонії будь-якої компенсації за здані території».

У ньому йдеться про те, що Росія незаконно утримує приблизно 5,2% території Естонської Республіки, які до Другої світової війни належали Естонії на підставі Тартуського мирного договору 1920 року. Йдеться про частину територій Псковської та Ленінградської областей.

Естонія та Росія нині не мають юридично оформленого кордону. У 2005 році після переговорів, що тривали більше 10 років, в Москві був підписаний прикордонний договір. Проте естонська сторона за його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору.

Росія розглядає Тартуський мирний договір як історичний документ, який не має юридичної сили. Москва розцінила це як спробу зарезервувати у майбутньому право на територіальні претензії та відкликала свій підпис. У 2014 році главами МЗС двох країн було підписано новий договір, який досі не ратифікований.

Раніше повідомлялося, що Естонія хоче відкликати підпис під договорами про кордони з Росією.

Нагадаємо, Естонія на п’ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову. Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.