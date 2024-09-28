Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України

Селище, у якому мешкає близько 60 осіб, вирішило повернути історичну назву

Розташоване у естонській волості (територіальна одиниця Естонії, – «Главком») селище Венекюла, що в перекладі означає «російське село», через російську агресію проти України змінить свою назву. Про це пише Postimees.

Відтепер селище називатиметься Копліметса, що є її історичною назвою, втраченою у 1977 році. За словами місцевого голови Рамсеса Алліксоо, хоча слово «vene» в естонській мові також означає човен, жителі села його так не сприймають, зазначаючи, що воно насамперед асоціюється з сусідньою країною-агресоркою, і назва Венекюла більше не підходить.

Збори волості Рае пропозицію про перейменування села підтримали наприкінці серпня, один депутат утримався.

У селі, площею трохи більше двох квадратних кілометрів, мешкає близько 60 осіб.

Нагадаємо, Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море. Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло.



