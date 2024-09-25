Вибори у Німеччині. Катастрофи немає, але є причина для тривоги

«Україна могла би стати центром протидії гібридної інформаційної війни проти Євросоюзу»

Нові місцеві вибори у землі Бранденбург – це навколо Берліна – продовжили тенденції нещодавніх. Основна традиційна партія зберігає позиції (в цьому випадку – соціалісти SPD), друга дещо втрачає (в Брандебурзі – це християнські демократи CDU), зникають комуністи і втрачають зелені, а електорат поступово переходить до правих і лівих радикалів AfD і BSW.

Обидві радикальні сили мали підтримку рф у двох напрямках: фінансування і інформаційна підтримка через медіа і соцмережі. Метою москви не є повний контроль радикалів, бо в лоб це не спрацює. Мета – підірвати традиційні проєвропейські політичні сили в одній з основних країн Євросоюзу з подальшим розколом європейської єдності. Це робиться не лише для припинення підтримки України, а й для реалізації путінського плану розширеної військової агресії проти Європи.

Україна могла би стати центром протидії гібридної інформаційної війни проти Євросоюзу. Це в інтересах обох. Проте досі ніяких серйозних кроків для нейтралізації російської діяльності на цьому полі не зроблено. Офіс президента тримається за телемарафон і російськомовне іномовлення, європейська сторона не наважується ухвалити рішення про створення в Україні центру протидії інформаційної агресії, оскільки законодавство ЄС дещо звʼязує руки для таких центрів, якщо робити їх на території Євросоюзу.

Тому всі лишаються спостерігачами. Зараз радикалізація не виглядає дуже страшною, оскільки традиційні проєвропейські політсили утримують більшість. А от перспективи у єдиної Європи без протидії чи знищення росії є дуже такими собі.