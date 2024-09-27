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Німеччина активно взялася за боротьбу із бюрократією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина активно взялася за боротьбу із бюрократією
Німців хочуть позбавити від паперової тяганини
фото із відкритих джерел

У ФРН прийняли четвертий пакет заходів щодо боротьби з бюрократією

Німецький бундестаг схвалив пакет заходів щодо скорочення бюрократичних витрат, який має щороку заощаджувати до 944 млн євро. У четвер, 26 вересня, за законопроєкт проголосували фракції правлячої коаліції, а також найбільша опозиційна сила – консервативний блок у складі Християнсько-демократичної спілки (ХДС) та Християнсько-соціальної спілки (ХСС). Про це пише Deutsche Welle.

Депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) утрималися. Ліва партія та Союз Сари Вагенкнехт проголосували проти. Це вже четвертий закон про зменшення бюрократії.

Новий закон, серед іншого, передбачає скорочення терміну зберігання бухгалтерських документів для компаній з 10 до 8 років, скасування вимог реєстрації в готелях для громадян Німеччини та послаблення для податкових консультантів. Тепер вони зможуть надавати податкові повідомлення у цифровому форматі без отримання попередньої згоди отримувача. Тільки цей захід дозволить відмовитися від відправки 116 млн листів, йдеться в законі.

Послаблення також зачеплять корпоративне право: у майбутньому буде достатньо, щоб деякі рішення зборів акціонерів публікувалися на сайті компаній. У сфері управління персоналом та найму буде дозволено надсилати електронною поштою, а не у паперовому вигляді, інформацію про зміни у трудовому договорі.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман назвав законопроект переломним моментом у «боротьбі з паперовою тяганиною».  Він також заявив, що нові заходи щодо скорочення бюрократії вживатимуть щороку. Передбачається, що у поєднанні з іншими заходами німецькі компанії тепер звільнять від майже 3,5 млрд євро щорічних витрат. Законопроєкт передано на розгляд бундесрату.

Нагадаємо, промисловість ФРН переживає  найбільший спад починаючи 1945 року. Про це заявив голова економічного відділу дослідницького підрозділу одного з найбільших банків країни Deutsche Bank Робін Вінклер.Хоча нинішній спад не такий сильний, як рецесії після фінансової кризи 2008 року та пандемії коронавірусу 2020 року, за оцінками експерта, він «глибший і триваліший, ніж великі структурні кризи XX століття

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Теги: економіка Німеччина Бундестаг закон промисловість політика законопроєкт

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