Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях
Влада Естонії вирішила не залишати в'язниці порожніми
фото із відкритих джерел

Естонія хоче здавати в'язниці в оренду і хоче отримати додаткові кошти до бюджету

Естонія розглядає можливість оренди тюремних приміщень іншим країнам. Про це пише Bloomberg із посиланням на міністерку юстиції країни Ліїса Пакоста.

За словами міністра, таким чином балтійська країна, що відчуває брак коштів, може залучити додаткові 30 млн євро.

В останні роки в Естонії з населенням 1,3 млн осіб порівняно низький рівень злочинності, внаслідок чого три її в'язниці виявилися напівпорожніми. У Мін'юсті сподіваються, що здавання площ в оренду може стати довгоочікуваним благом для бюджету. Новий уряд Естонії розпочав раунд підвищення податків і скорочення бюджету.

«У Європі зростає рівень серйозної злочинності. У ЄС є лише чотири країни, де злочинність зростає повільно. На щастя, Естонія зараз одна з них. Здаючи в оренду тюремні приміщення, ми досягнемо ситуації, коли забезпечимо значно більше робочих місць – робочих місць із цілком розумною заробітною платою. Ми могли б вирішити низку проблем, пов'язаних із дефіцитом бюджету», – сказала Пакоста.

Наголошується, що естонці в цій справі не піонери: Норвегія, наприклад, орендувала приміщення у голландських в'язницях через брак вільних місць. Газета The Times повідомляла, що минулого року тодішній міністр юстиції Великої Британії Алекс Чалк зустрічався з естонськими колегами, щоб розглянути аналогічну схему.

Кабмін Естонії ще не приступав до обговорення цієї пропозиції, яка, якщо вона отримає добро, ще має бути ухвалена парламентом, перш ніж може бути реалізована. На сьогодні незрозуміло, чи матиме цей захід достатню підтримку для прийняття, передає агентство.

Нагадаємо, влада Нідерландів розглядає можливість розміщення своїх засуджених до в'язниць інших країн, розповіла статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки країни Інгрід Кунраді. Останнім часом сталося кілька гучних злочинів, які скоїли засуджені, так і не поміщені під варту через відсутність наглядачів. З'ясувалося, що на волі лишаються кілька тисяч таких злочинців. Тому Амстердам всерйоз шукає тюремні камери за кордоном, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему. 

Читайте також: В одному із штатів США вперше за 13 років відбудеться смертна кара
Теги: Естонія засуджені злочинність в'язниця влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент влучання в будинок потрапив на відео
В Орловській області горіла багатоповерхівка, влада заявила про атаку дронів
3 серпня, 08:31
Естонія позбавить покупців чеків у супермаркетах
Перша країна Європи може повністю відомовитись від паперових чеків і рахунків
7 серпня, 10:53
Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні
Кулеба на ринку в Африці скуштував кукурудзу
6 серпня, 01:41
Сара Вагенкнехт закликає різати витрати на Україну
ФРН лататиме дірку у бюджеті за рахунок витрат на Україну? Депутатка бундестагу зробила пропозицію
6 серпня, 15:01
У Шотландії продають безлюдний острів із каплицею Святого Колумби
Шотландія продає оповитий легендами острів із каплицею (фото)
8 серпня, 04:00
Туреччина готується до більш гнучкого робочого графіка для працівників
Туреччина може скоротити трудовий тиждень для працівників
20 серпня, 10:28
Естонія прагне взятись за виробництво боєприпасів
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск
26 серпня, 11:26
Останні політичні події на Близькому Сході відбились на світовій ціні нафти
Ціни на нафту стали найнижчими у цьому році: Reuters озвучило причини
21 серпня, 13:56
Поточні контракти Німеччина виконає, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не схвалюватимуть
Німеччина припиняє військову допомогу Україні – Bild
17 серпня, 15:33

Економіка

Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях
Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях
Австралійські вчені б'ють на сполох щодо скорочення запасів риби у світі
Австралійські вчені б'ють на сполох щодо скорочення запасів риби у світі
Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters
Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
8146
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
5148
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua