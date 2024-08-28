Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях

Естонія хоче здавати в'язниці в оренду і хоче отримати додаткові кошти до бюджету





Естонія розглядає можливість оренди тюремних приміщень іншим країнам. Про це пише Bloomberg із посиланням на міністерку юстиції країни Ліїса Пакоста.

За словами міністра, таким чином балтійська країна, що відчуває брак коштів, може залучити додаткові 30 млн євро.

В останні роки в Естонії з населенням 1,3 млн осіб порівняно низький рівень злочинності, внаслідок чого три її в'язниці виявилися напівпорожніми. У Мін'юсті сподіваються, що здавання площ в оренду може стати довгоочікуваним благом для бюджету. Новий уряд Естонії розпочав раунд підвищення податків і скорочення бюджету.

«У Європі зростає рівень серйозної злочинності. У ЄС є лише чотири країни, де злочинність зростає повільно. На щастя, Естонія зараз одна з них. Здаючи в оренду тюремні приміщення, ми досягнемо ситуації, коли забезпечимо значно більше робочих місць – робочих місць із цілком розумною заробітною платою. Ми могли б вирішити низку проблем, пов'язаних із дефіцитом бюджету», – сказала Пакоста.

Наголошується, що естонці в цій справі не піонери: Норвегія, наприклад, орендувала приміщення у голландських в'язницях через брак вільних місць. Газета The Times повідомляла, що минулого року тодішній міністр юстиції Великої Британії Алекс Чалк зустрічався з естонськими колегами, щоб розглянути аналогічну схему.

Кабмін Естонії ще не приступав до обговорення цієї пропозиції, яка, якщо вона отримає добро, ще має бути ухвалена парламентом, перш ніж може бути реалізована. На сьогодні незрозуміло, чи матиме цей захід достатню підтримку для прийняття, передає агентство.

Нагадаємо, влада Нідерландів розглядає можливість розміщення своїх засуджених до в'язниць інших країн, розповіла статс-секретар Міністерства юстиції та безпеки країни Інгрід Кунраді. Останнім часом сталося кілька гучних злочинів, які скоїли засуджені, так і не поміщені під варту через відсутність наглядачів. З'ясувалося, що на волі лишаються кілька тисяч таких злочинців. Тому Амстердам всерйоз шукає тюремні камери за кордоном, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему.