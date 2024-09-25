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ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
ЄС і надалі підтримуватиме Україну
фото з відкритих джерел

Європа не зважатиме на дії та позицію США щодо підтримки України в майбутньому

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу – військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна – є більшою за (допомогу – ред. Главком) від США. Більше 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 мільярдів євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра», – заявив Боррель.

Представник ЄС відповідав на запитання журналістів про те, як зміниться політика Європи по відношенні до України, якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Європейський політик наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі мало хто міг подумати, що Україна так вдало протистоятиме сильному агресору. На початку вторгнення Росія займала четверте місце за рівнем витрат на військову галузь, а Україна 35.

«Тож різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною. Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку», – наголосив високий представник ЄС.

Раніше стало відомо, що західні лідери та чиновники «не очікують» сюрпризів та прориву України у конфлікті з Росією після представлення «Плану перемоги» від президента України Володимира Зеленського.

До слова, у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась. 

Також кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього.

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Теги: росія Дональд Трамп політика Україна Європейський союз Боррель

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