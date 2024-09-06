Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії

Виступ Президента на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Дуже дякую, міністре Остін, дуже дякую вам за запрошення, за ваше лідерство в форматі «Рамштайн» і за співпрацю з усіма нашими партнерами заради нашої спільної міцності. Дякую, шановні партнери, за вашу потужну підтримку.

Міністре Пісторіус, дуже дякую вам за вашу підтримку, дуже практичний та ефективний підхід до співпраці, а також за те, що прийняли нас сьогодні.

Шановні міністри! Шановні генерали! Генерале Каволі, генерале Браун! Всі наші партнери!

Я радий вас усіх бачити. І дуже вдячний за те, що ви були з нами від початку цієї війни й до сьогодні, коли наші бригади тримають лінію фронту завдяки хоробрості наших українців і вашій непохитній підтримці. Зараз у Покровську й Торецьку Донецької області України особливо важливо відчути силу наших домовленостей.

Дорогі друзі!

Сьогодні рівно місяць як почалася операція нашої армії в Курській області Росії. Це прикордонна територія, з якої Путін готувався розширити війну на українській території, – він готувався розпочати новий наступ на наше місто Суми. Ми переломили ситуацію і своїм контрнаступом відсуваємо війну вглиб Росії. Сьогодні ми контролюємо територію в Курській області площею понад 1300 квадратних кілометрів. Це сто населених пунктів. Російські війська залишили значну частину цієї території – вони просто втекли, побачивши наближення наших військ. Звичайно, значну частину території взяли під контроль наші сили під час боїв. Наразі, за перший місяць нашої операції в Курській області російські війська втратили близько шести тисяч солдатів убитими й пораненими тільки в цьому регіоні й ще десятки тисяч – у інших зонах бойових дій.

Завдяки нашим діям наразі немає загрози, що Росія розпочне нову наступальну операцію на нашій території проти міста Суми, як це було у травні цього року, коли Путін розпочав наступ на наше місто Харків.

Ми також бачимо зміни в загальній воєнній ситуації.

Передусім у результаті наших дій Путін показав свій реальний інтерес. І це має бути очевидним навіть для тих, хто все ще може вважати, що Путін воює, щоб захистити якихось своїх людей або якісь свої безпекові інтереси. Одночасно з нашим просуванням у Курській області російська армія продовжує наступ в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії задіяні в розширенні зони окупації нашої території в Донецькій області. Це чіткий вибір Москви. Путін більше хоче окупувати Україну, ніж гарантувати безпеку для Росії. Йому немає діла до російської землі та народу – він просто хоче захопити якомога більше нашої землі й наших міст.

По-друге, Путін уже пролив стільки крові, що на її тлі спроби Росії провести «червоні лінії» просто не спрацьовують. Натомість нам потрібно тримати наш бойовий дух високим, щоб світом правили наші спільні цінності, а не «червоні лінії», просякнуті кров'ю. Ми повинні підтримувати наш дух, витримку для того, щоб світ жив за правилами, керувався законом і гарантував безпеку для всіх нас, для всіх народів. І кожна операція, яка сприяє цьому, заслуговує на вашу повну підтримку.

І по-третє, ми дійсно хочемо закінчити цю війну – ми хочемо миру. Ми хочемо передусім врятувати наших людей і нашу країну. Це Путін не хоче миру, і він одержимий територіальними завоюваннями. Йому потрібні наші міста або руїни, які від них залишаться. І саме тому нам потрібна сила. Ми повинні змусити Росію шукати миру. Ми повинні змусити російські міста й навіть російських солдатів замислитися над тим, що їм потрібно – мир чи Путін. І підштовхнути їх до вибору миру цілком реально.

Шановні партнери, шановні друзі, я хочу сказати кілька речей зараз публічно, а деякі речі пізніше, без преси.

Ви всі знаєте, що ми діємо з мінімумом озброєння. Так, ми вдячні за кожен пакет підтримки, який надаєте Україні ви, ваші країни. Але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області.

Тут, у Рамштайні, є багато людей, які є справжніми воїнами. І кожен з вас розуміє, наскільки важливо для солдата знати, що фронт тримається не лише на вірності солдата своїй країні та присязі, але й на достатньому забезпеченні зброєю. Саме тому важливо, щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, оперативно потрапляв на поле бою – без жодних зволікань. Від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. Якщо Путін не матиме успіхів там, він не матиме успіхів ніде й ні в чому.

Далі.

Я вдячний усім партнерам за те, що саміт НАТО у Вашингтоні ознаменувався рішеннями щодо систем протиповітряної оборони для України. Я не буду зараз відкрито говорити про кількість систем, які ми отримали, ще раз дуже дякую, але кількість систем ППО, які ще не поставлені, – значна. Це те, про що було домовлено, і це те, що не було виконано в повному обсязі. У світі достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор не мав результатів. Я закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони. І ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за цю підтримку, міністре! І вам, партнери! Вони збивають ракети й безпілотники, вони дуже ефективні, але їх мало. Ви це знаєте. Нам потрібен набагато сильніший флот F-16, і у мене є пропозиції, які я озвучу, коли преса піде.

Третє.

Далекобійність. Я радий, що тут представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Ці операції дозволили нам повернути безпеку в Чорне море і наш експорт продовольства. Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала Росія, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати миру.

І ще одна річ, про яку я хотів би сказати.

Інвестиції. Ми готові виробляти більше власної зброї тут, в Україні. Ми готові працювати з вами над спільним виробництвом. Це й безпілотники, і ракети, і інше озброєння, яке добре зарекомендувало себе в бою й може посилити ваших чоловіків і жінок у силах оборони після цієї війни. Для цього нам потрібне фінансування – ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам закінчити цю війну, а саме – здійснити вирішальний тиск на Росію заради справжнього миру. Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії, яке покладе край війні та відновить надійний міжнародний безпековий порядок.

Ми повинні це зробити.

Ще раз дуже дякую за вашу підтримку! Щиро дякую за запрошення, міністре!

Дякую! Слава Україні!