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Німецькі суди по півтора роки розглядають справи про надання притулку біженцям – Welt

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німецькі суди по півтора роки розглядають справи про надання притулку біженцям – Welt
Судова система Німеччини не може впоратись із кількістю справ щодо біженців
фото із відкритих джерел

По всій країні необхідно додатково взяти на роботу ще близько 500 суддів

Справи про надання притулку в німецьких судах почали розглядати ще довше – загалом майже по 19 місяців. Про це пише видання Welt.

Розгляд справ про надання притулку в адміністративних судах у Німеччині займає дедалі більше часу, хоча правляча коаліція раніше заявляла, що прискорить цей процес.

Як пише видання Welt, цього року розгляд справ про надання притулку в середньому займає 18,7 місяців. Це випливає з відповіді уряду Німеччини на запит парламентської групи Альтернативи для Німеччини.

У листопаді 2023 року дослідження, проведене Німецькою асоціацією суддів, показало, що середня тривалість процесу становить 17 місяців. Тоді земля Рейнланд-Пфальц показала найкращий результат 3,5 місяці, а земля Бранденбург – найгірший (більше трьох років). 2020 року середній показник по країні становив 20 місяців.

Наприкінці 2023 року канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що процедура надання притулку та подальшого судового розгляду займатиме не більше трьох місяців. Проте з того часу процедура лише сповільнилася.

В Асоціації суддів журналістам Welt повідомили, що для досягнення поставленої мети по всій країні необхідно додатково взяти на роботу ще близько 500 суддів.

До слова, ресурси ФРН щодо прийому мігрантів наразі на межі можливостей. Про це заявила очільниця МВС країни Ненсі Фезер.За її словами, ресурси федерального центру та земель «практично вичерпані» – міграційна влада все частіше досягає межі можливостей у питанні прийому біженців.

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Теги: коаліція суд Німеччина земля соціум мігранти політика біженці Олаф Шольц

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