Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини

Подарунки, отримані дружиною британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, можуть стати приводом для парламентського розслідування

Прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру загрожує розслідування через незадекларовані покупки одягу його дружині Вікторії від фінансового донора. Про це пише газета Times.

«Прем'єр-міністр порушив парламентські плани, не задекларувавши факт того, що бізнесмен-мультимільйонер і донор його партії купував дорогий одяг для його дружини», – зазначають журналісти видання.

Йдеться також про те, що член палати лордів Британії Вахід Аллі покривав дружині Стармера витрати, зокрема на особистого консультанта з покупок і одягу як до, так і після його приходу до влади.

У канцелярії прем'єра відмовилися називати газеті загальну вартість зроблених його дружині подарунків, а також період, протягом якого Вікторія Стармер їх отримувала. Джерело заявило газеті, що ця інформація буде опублікована пізніше.

За даними британських ЗМІ, Вахід Аллі пожертвував правлячій Лейбористській партії понад півмільйона фунтів стерлінгів. Самому прем'єру бізнесмен подарував одяг та аксесуари на 18,6 тис. фунтів стерлінгів, а також витратив 20 тис. фунтів на проживання прем'єра під час парламентських виборів. Але ці речі Стармер задекларував.

Нагадаємо, Кір Стармер обіймає посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 5 липня 2024 року.





