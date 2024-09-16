Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини
Член палати лордів Британії Вахід Аллі покривав дружині Стармера витрати на одяг
фото із відкритих джерел

Подарунки, отримані дружиною британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, можуть стати приводом для парламентського розслідування

Прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру загрожує розслідування через незадекларовані покупки одягу його дружині Вікторії від фінансового донора. Про це пише газета Times.

«Прем'єр-міністр порушив парламентські плани, не задекларувавши факт того, що бізнесмен-мультимільйонер і донор його партії купував дорогий одяг для його дружини», – зазначають журналісти видання.

Йдеться також про те, що член палати лордів Британії Вахід Аллі покривав дружині Стармера витрати, зокрема на особистого консультанта з покупок і одягу як до, так і після його приходу до влади.

У канцелярії прем'єра відмовилися називати газеті загальну вартість зроблених його дружині подарунків, а також період, протягом якого Вікторія Стармер їх отримувала. Джерело заявило газеті, що ця інформація буде опублікована пізніше.

За даними британських ЗМІ, Вахід Аллі пожертвував правлячій Лейбористській партії понад півмільйона фунтів стерлінгів. Самому прем'єру бізнесмен подарував одяг та аксесуари на 18,6 тис. фунтів стерлінгів, а також витратив 20 тис. фунтів на проживання прем'єра під час парламентських виборів. Але ці речі Стармер задекларував.

Нагадаємо, Кір Стармер обіймає посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 5 липня 2024 року.



Читайте також:

Теги: партії політика Велика Британія скандал розслідування дружина бізнесмен донор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Уряду не є центром ухвалення рішень, як має бути по Конституції»
Велике перезавантаження уряду?
6 вересня, 07:39
Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події
На Хмельниччині жінка познущалася з прапора України: яке покарання їй загрожує
28 серпня, 22:24
Гарріс підкреслила, що за п'ять днів до вторгнення Росії в Україну «попереджала президента Зеленського»
Якщо переможе Камала Гарріс. Погляд з Америки на перспективи України геополітика
29 серпня, 13:40
Брата Павла Дурова Миколу оголошено у розшук у Франції
Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
28 серпня, 15:47
У Котельві 31 серпня тривають допити причетних у справі про зґвалтування 12-річного хлопчика
На Полтавщині підлітки познущалися з хлопчика, їх покарали мізерними штрафами
31 серпня, 18:21
Військовослужбовці Київського МТЦК та СП зупинили невідомих осіб, які намагалися незаконно потрапити на охоронюваний об’єкт
У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони
7 вересня, 16:52
Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну
Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву
10 вересня, 17:00
Хоча республіканці висловили певне розчарування двобоєм, але він не став такою катастрофою для Трампа, як червневі дебати для Байдена
Трамп та республіканці шукають винних у проведенні «невдалих» дебатів
12 вересня, 06:07
Організатори фестивалю не вбачали у фільмі наявність російської пропаганди та збиралися його презентувати попри протести
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19

Політика

Німецькі суди по півтора роки розглядають справи про надання притулку біженцям – Welt
Німецькі суди по півтора роки розглядають справи про надання притулку біженцям – Welt
Стало відомо, хто може стати новим канцлером Німеччини від «консерваторів»
Стало відомо, хто може стати новим канцлером Німеччини від «консерваторів»
Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини
Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини
Прокуратура Італії вимагає ув’язнення для проросійського політика Сальвіні
Прокуратура Італії вимагає ув’язнення для проросійського політика Сальвіні
Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль
Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль
Президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters
Президент Ірану укладе з Путіним угоду про «всеосяжну співпрацю» – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
54K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
43K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
25K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua