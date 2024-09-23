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Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря
Естонія та Фінляндія розробляють план закриття Фінської затоки для кораблів з РФ
фото із відкритих джерел

Естонія та Фінляндія мають намір розробити план захисту Фінської затоки

Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море. Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло.

Андрус Меріло сказав в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat, що військова співпраця між Фінляндією та Естонією все більше орієнтується на морську оборону, і наголосив на необхідності створення планів, які дозволять закрити Фінську затоку для російських кораблів, якщо це потрібно для забезпечення безпеки.

«Морська оборона – це те, в чому Фінляндія та Естонія нарощуватимуть співпрацю, і, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У воєнному відношенні це можна зробити, ми готові це зробити, і рухаємось у цьому напрямі», – сказав Меріло.

За словами Меріло, закриття Фінської затоки залежить від ситуації з безпекою. «Якщо виникне небезпека, і це буде необхідно, ми готові це зробити, щоб захистити себе», – сказав він.

ЗМІ також наводить слова колишнього головного редактора військового журналу Suomen Sotilas Яакко Пууперя, який заявив, що «технічно закриття Фінської затоки можливе».

«Якби ми опинилися в затяжній кризі, коли довелося б закрити Фінську затоку, то рух довелося б перемістити в бік Північного моря. Це не станеться миттєво, це був би масштабний інфраструктурний проєкт», – вважає Яакко Пууперя.

За його словами, на сьогодні використовується все більше «розумних» мін, однак і традиційні міни, як і раніше, можуть ефективно використовуватися в морській війні.

На думку Пууперя, для захисту Фінської затоки якраз необхідно частково використовувати заходи багатовікової давності, тобто міни і берегову оборону, оснащену гарматами. Він також вважає, що у разі війни у ​​Фінській затоці, окрім традиційних засобів ведення бойових дій, можуть використовуватись і інші засоби, наприклад, радіоелектронної боротьби.

До слова, Фінляндія створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи –  буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) –  на півночі.

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Теги: Естонія Фінляндія небезпека Балтія росія

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