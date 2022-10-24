Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 

«Медведчук з'явився у Москві. З килимовою доріжкою його не зустрічали»

Після обміну полонених кума Путіна і екснардепа Віктора Медведчука привезли з Анкари до Москви. Однак із килимовою доріжкою його там не зустрічали. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю для «Української правди».

«Привезли в Анкару, але згодом по фіналу він з'явився в Москві, це треба теж розуміти. Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні», –

сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За словами Буданова, спецслужби РФ можуть цікавитися в кума кремлівського диктатора Володимира Путіна, де кошти, які виділялися агресором на підготовку захоплення України.

«Саме так. «Де гроші?» – питання ж звичне. Тому, якщо ви думаєте, що в мене має якось боліти голова про те, що з нього там спитають і кому він що буде відписувати – мені байдуже абсолютно», – зауважив Буданов.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін відреагував на заклики своєї куми Оксани Марченко і обіцяв їй звільнити Віктора Медведчука, якого Україна звинувачує у державній зраді, попри заперечення ФСБ. За словами співрозмовників видання в оточенні Медведчука, які залишилися в Україні, Путін відгукнувся на заклики Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка.

Як відомо, після затримання Медведчука, Марченко, котра втекла в Росію, записала кілька драматичних відео з проханням про допомогу визволити чоловіка. Зокрема, вона зверталася до кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

До слова, після анексії тимчасово окупованих територій України в Росії загострилася боротьба за трон.