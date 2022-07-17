Фінансовий саміт G20 звинуватив Росію у світових економічних негараздах

Фінансовий саміт країн Великої двадцятки розібрався, хто винен в уповільнення темпів відновлення світової економіки

Наймогутніші країни світу засудили агресію РФ проти України

Учасники фінансового саміту Великої двадцятки у своїй заяві назвали війну Росії проти України причиною проблем у світовій економіці. Про це повідомляє офіційний сайт групи G20.

Російська агресія проти України, зокрема, уповільнила темпи відновлення світової економіки.

Члени саміту засудили агресію Кремля і закликали зупинити її якнайшвидше.

Також Велика двадцятка нагадала про можливу світову продовольчу кризу, до якої докладається країна-агесор.

«Більшість членів (групи G20 – ред.) погодилися, що спостерігається дуже тривожне зростання продовольчої та енергетичної небезпеки, яка непропорційно відчувається вразливими групами. Деякі з них (членів) також висловили занепокоєння доступністю добрив, яка потенційно може загострити продовольчу кризу», – йдеться у підсумковій заяві фінансового саміту Великої двадцятки.

Найпотужніші країни світу пообіцяли використати усі можливі політичні інструменти для вирішення тих проблем, які спричинила війна Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що на зустріч міністрів закордонних справ країн групи G20 приїхав Сергій Лавров, але колеги влаштували йому бойкот.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги.