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    Думки вголос

    Саміт G20: Путіну не вдалося відкрито сформувати антиукраїнський фронт

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    На саміті G20 Лавров і Путін збиралися дати бій Заходу за відриту підтримку України - Саміт G20: Путіну не вдалося відкрито сформувати антиукраїнський фронт
    На саміті G20 Лавров і Путін збиралися дати бій Заходу за відриту підтримку України

    Ніхто із таємних союзників Кремля не захистив ні Путіна, ні Лаврова

    Мовою оригіналу

    Обиженный министр иностранных дел России Лавров, не выдержав тонких групповых унижений участников встречи, сбежал с саммита G20 на Бали, встречи «мировой двадцатки», где он пытался стравить Запад и страны БРИКС.

    На саммите на Бали Лавров и Путин собирались дать бой Западу за отрытую поддержку борющейся Украины. Но никто из тайных союзников Кремля не защитил ни Путина, ни Лаврова.

    Таким образом «коллективный Запад» оказал мощное давление на «коллективную ответственность» стран, которые прямо или косвенно поддерживают агрессию России, надеясь извлечь из этой циничной позиции экономическую выгоду.

    Это хороший результат для геополитических перспектив Украины. На саммите G20, Путину не удалось открыто сформировать «антиукраинский фронт» среди крупных государств.

    Они еще готовы получать экономические выгоды из российско-украинской войны, но не решаются открыто поддержать агрессию Путина против Украины.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти саміт війна путін Сергій Лавров саміт великої двадцятки Україна окупація #stoprussia
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    Саміт G20: Путіну не вдалося відкрито сформувати антиукраїнський фронт