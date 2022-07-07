Фінляндія посилює безпеку на кордоні з РФ

РФ може вжити заходів у відповідь на плани Фінляндії приєднатися до НАТО

Фіни почали процес встановлення бар'єрів на межі з країною-агресоркою

Парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволить встановити барʼєри на кордоні з Росією. Країна зможе встановити бар'єри на кордоні з Росією протяжністю 1300 км та закрити кордон для біженців у надзвичайних ситуаціях, повідомляє Reuters.

Законопроєкт оскаржувався з точки зору правил надання притулку ЄС, але був підтриманий більшістю членів парламенту країни. Це дозволяє прискорити прийняття законів, на тлі побоювань, що РФ може вжити заходів у відповідь на плани Фінляндії приєднатися до НАТО.

Крім того, Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.

Також Фінляндія заявила, що готова воювати з Росією.

Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.