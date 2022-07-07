Фінляндія посилює безпеку на кордоні з РФ
Фіни почали процес встановлення бар'єрів на межі з країною-агресоркою
Парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволить встановити барʼєри на кордоні з Росією. Країна зможе встановити бар'єри на кордоні з Росією протяжністю 1300 км та закрити кордон для біженців у надзвичайних ситуаціях, повідомляє Reuters.
Законопроєкт оскаржувався з точки зору правил надання притулку ЄС, але був підтриманий більшістю членів парламенту країни. Це дозволяє прискорити прийняття законів, на тлі побоювань, що РФ може вжити заходів у відповідь на плани Фінляндії приєднатися до НАТО.
Крім того, Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.
Також Фінляндія заявила, що готова воювати з Росією.
Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.
Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.
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