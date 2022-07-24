  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Франція закликала Росію поважати угоду про експорт українського зерна
рус
    Політика

    Франція закликала Росію поважати угоду про експорт українського зерна

    &nbsp;Франція стурбована обстрілом порту в Одесі - Франція закликала Росію поважати угоду про експорт українського зерна
     Франція стурбована обстрілом порту в Одесі
    фото із вілкритих джерел

    Міністр закордонних справ стурбована обстрілом порту Одеси

    МЗС Франції закликає Росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

    Міністр зауважила, що Франція стурбована обстрілом порту в Одесі.

    «Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю Росію поважати букву І дух цієї угоди», – зазначила голова МЗС Франції.

    Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Зауважимо, що ООН допускає, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. В організації вважають, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

    Разом з тим Зеленський впевнений, що через ракетний удар вранці 23 липня по Одесі Росія втратили політичні бали та останніх прихильників домовленостей з країною-агресором.

    Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань після ракетного удару по порту Одеси.

    Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

    Читайте також:
    Теги: МЗС росія окупанти війна Франція Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція закликала Росію поважати угоду про експорт українського зерна