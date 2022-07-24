Франція закликала Росію поважати угоду про експорт українського зерна

Міністр закордонних справ стурбована обстрілом порту Одеси

МЗС Франції закликає Росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Міністр зауважила, що Франція стурбована обстрілом порту в Одесі.

«Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю Росію поважати букву І дух цієї угоди», – зазначила голова МЗС Франції.

Les attaques de missiles russes sur le port d'#Odessa, qui ont eu lieu au lendemain de l'accord signé sous les auspices des Nations Unies, sont gravement preoccupantes. J'appelle la #Russie à respecter pleinement la lettre et l'esprit de cet accord.@antonioguterres https://t.co/b8wvtd609a — Catherine Colonna (@MinColonna) July 23, 2022

Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Зауважимо, що ООН допускає, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. В організації вважають, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

Разом з тим Зеленський впевнений, що через ракетний удар вранці 23 липня по Одесі Росія втратили політичні бали та останніх прихильників домовленостей з країною-агресором.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань після ракетного удару по порту Одеси.

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.