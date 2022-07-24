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  4. Після удару по Одесі Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань, – Блінкен
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    Політика

    Після удару по Одесі Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань, – Блінкен

    Блінкен заявив, що&nbsp;Росія порушила свої зобов'язання шляхом нападу на історичний порт - Після удару по Одесі Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань, – Блінкен
    Блінкен заявив, що Росія порушила свої зобов'язання шляхом нападу на історичний порт
    фото: Reuters

    Кремль продовжує показувати зневагу до безпеки і захисту мільйонів цивільних

    Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань після ракетного удару по порту Одеси. Про це йдеться у заяві Блінкена, яка опублікована на сайті Держдепартаменту США.

    «Сполучені Штати Америки рішуче засуджують сьогоднішню російську ракетну атаку на український порт Одеси. Усього лише через 24 години після укладення угоди, аби дозволити відновленню експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море, Росія порушила свої зобов'язання шляхом нападу на історичний порт, з якого відповідно до цієї угоди мали би знову транспортуватися зерно і сільськогосподарська продукція», – наголосив Блінкен.

    Держсекретар США заявив, що Кремль продовжує показувати зневагу до безпеки і захисту мільйонів цивільних, оскільки «увічнює свій напад на Україну». Блінкен додав, що «Росія позбавляє Україну її економічної життєздатності і світ від постачання продовольства через дієву блокаду Чорного моря».

    «Ця атака ставить під серйозний сумнів довіру до зобов'язань Росії відповідно вчорашньої угоди і підриває роботу ООН, Туреччини і України з доставки критичного продовольства на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної кризи продовольства і повинна припинити її агресію і повністю втілити угоду, на яку вона погодилась», – наголосив Блінкен.

    Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Зауважимо, що ООН допускає, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. В організації вважають, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

    Разом з тим Зеленський впевнений, що через ракетний удар вранці 23 липня по Одесі Росія втратили політичні бали та останніх прихильників домовленостей з країною-агресором.

    Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Після удару по Одесі Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань, – Блінкен