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    Думки вголос

    Зернова угода в Стамбулі. Поразка чи перемога?

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    •  glavcom.ua
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    У Стамбулі сьогодні було підписано угоду про вивезення українського зерна - Зернова угода в Стамбулі. Поразка чи перемога?
    У Стамбулі сьогодні було підписано угоду про вивезення українського зерна
    фото з відкритих джерел

    Хто виграє, а хто програє – ми чи ворог, побачимо в ході імплементації

    Стосовно підписання «зернової угоди».

    У Стамбулі Україна підписала багатосторонню угоду.

    Сторони угоди (ініціативи): Туреччина, Російська Федерація й Україна. В присутності Генсека ООН.

    Ноу хау з розділення на два документа (сподіваюся, ідентичні) не змінює суть, хоча за винахідливість, тому хто запропонував такий нестандартний хід – вподобайка. Хоча б не прийшлося соромитися на спільних відео та фото зі злочинцем. Ручку для підписання також можна було б взяти іншу, щоби руки після російського міністра оборони не марати.

    Це – не поразка і не перемога. Вимушений крок. Хто виграє, а хто програє – ми чи ворог, побачимо в ході імплементації. Ну і будемо дивитися, як часткове зняття санкцій, можливості постачання зерна (в тому числі вкраденого на українських землях) і добрив та вже одягнену «тогу рятівників» дітей Африки і Азії від голоду використає Кремль.

    Генсек ООН Пан Гутерреш чітко зазначив: «Питання не в тому, що добре і що ні для тієї чи іншої сторони (мав на увазі Україну та Росію). Це угода для світу». Для світової продовольчої безпеки, для країн, що розвиваються і т.д. і т.п.

    Генсека ООН і Президента Туреччини можна привітати: кожний досяг свого дипломатичного успіху.

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

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    Теги: Туреччина росія окупанти експорт ООН війна Стамбул ринок зерно аграрії Україна Генсек ООН окупація #stoprussia
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    Зернова угода в Стамбулі. Поразка чи перемога?