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Франція домовляється зі Швейцарією про реекспорт зброї Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція домовляється зі Швейцарією про реекспорт зброї Україні
фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон: «Йдеться не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці»

Влада Франції розраховує на успішні переговори щодо реекспорту зброї для України, зважаючи на нейтральний статус Швейцарської конфедерації. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у ході візиту до Швейцарії, пише «Укрінформ».

«Я поважаю нейтральний статус Швейцарії та водночас її чітку дипломатичну позицію підтримки України. Щодо тих дебатів, які існують, то йдеться не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці», – сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів на спільній пресконференції за участі президента Швейцарії Алена Берсе у Берні.

Він відзначив, що оптимістично налаштований щодо переговорів, які тривають та які дозволять водночас поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати.

За його словами, наша підтримка спільна України це необхідність і геополітичний принцип. «Вона не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні», – наголосив президент Франції.

Макрон також висловив сподівання, що Швейцарія активізує свою співпрацю з НАТО в галузі оборони. «Я вірю в європейський суверенітет. Ми не можемо говорити про Європу чи відповідати на її виклики, якщо дозволимо їй залежати від інших», – підкреслив Макрон під час зустрічі зі студентами університету Лозанни, яка відбулась наприкінці візиту. 

Раніше повідомлялося, що Франція виділить ще 200 млн євро для фонду підтримки України, щоб дозволити українській армії продовжити закуповувати французьке озброєння.

Також під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями. Про це повідомляє пресслужба міноборони Франції.

 

Теги: експорт Швейцарія Франція озброєння війна

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