Залужний відвідав пункт управління Повітряних сил (відео)

Залужний з командувачем Повітряних сил провели роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил

Серед іншого військові обговорили ключові питання стосовно посилення ППО, застосування авіаційного озброєння

Сьогодні, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил України. Про це Залужний повідомив у Facebook.

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«Провели роботу на одному із пунктів управління Командування Повітряних Сил ЗСУ. Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період», – написав Залужний.

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Головнокомандувач ЗСУ подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв'язку та логістики, розвідки, Повітряних сил.

Раніше Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.

Триває 609-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. У ніч на 25 жовтня російські терористичні війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені серед цивільного населення.