Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний відвідав пункт управління Повітряних сил (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний відвідав пункт управління Повітряних сил (відео)
Залужний з командувачем Повітряних сил провели роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил
фото скріншот відео

Серед іншого військові обговорили ключові питання стосовно посилення ППО, застосування авіаційного озброєння

Сьогодні, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил України. Про це Залужний повідомив у Facebook.

«Провели роботу на одному із пунктів управління Командування Повітряних Сил ЗСУ. Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період», – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв'язку та логістики, розвідки, Повітряних сил.

Раніше Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms.

Триває 609-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. У ніч на 25 жовтня російські терористичні війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені серед цивільного населення. 

Теги: озброєння Валерій Залужний війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну вже давно ніхто не вірить
Путін хоче показати своїм партнерам та ворогам, що Україна втомилася від війни
22 жовтня, 10:20
Салліван заявив, що пакет допомоги буде «значно більшим» за два мільярди доларів
Білий дім підтвердив ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю
15 жовтня, 17:37
За добу втрати ворога склали 797 осіб на Таврійському напрямку
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
14 жовтня, 11:49
Володимир Зеленський змусив задуматись усіх політологів
Зеленський, вибори та другий термін
11 жовтня, 17:11
Закриття в’їздів до окупованого Маріуполя є частиною психологічного тиску на тих жителів міста
Андрющенко пояснив, навіщо окупанти закривають в’їзди до Маріуполя
10 жовтня, 14:28
СБУ затримала бізнесмена, який фінансував бойовиків «ДНР»
На Київщині бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн грн
9 жовтня, 13:26
У Радбезі ООН засуджують атаки на мирних жителів
Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень на екстреному засіданні
9 жовтня, 03:15
За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі ключова тема розмов Зеленського – це ППО
Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії
5 жовтня, 16:43
Повномасштабна війна є однією з причин розірвання стосунків між коханими
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе Інтерв’ю
27 вересня, 22:20

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9877
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5858
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту