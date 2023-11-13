Окупанти здаються в полон на Таврійському напрямку

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та пошкодили сім одиниць військової техніки ворога

На Таврійському напрямку понад десяток російських окупантів здалися в полон протягом 12 листопада. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

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За його словами, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

«Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 847 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 455 осіб», – зазначив Тарнавський.

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Він також наголосив, що знищено вісім одиниць військової техніки. Зокрема, один танк, два ББМ, дві артсистеми, три БпЛА. Також знищено два склади боєприпасів. Ще сім одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.