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Франція дасть Україні гроші на закупівлю французької зброї – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франція дасть Україні гроші на закупівлю французької зброї – ЗМІ
Франція дасть 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України
фото із відкритих джерел

Україна отримає від Франції потужну підтримку у вигляді озброєння

Франція виділить ще 200 мільйонів євро для фонду підтримки України, щоб дозволити українській армії продовжити закуповувати французьке озброєння. Про це повідомляє агентство France Presse з посиланням на міністра оборони країни Себастьяна Лекорню.

«Ви проголосували в рамках комітету за поправку, яка дає змогу виділити нові 200 мільйонів євро для фонду підтримки України», – наводить агентство слова міністра, який звернувся до членів парламенту країни. Лекорню додав, що французький уряд, зі свого боку, забезпечить виділення відповідних кредитів на цю суму, що дозволить українській армії продовжити закуповувати французьке озброєння.

До слова, Україна підписала контракт на рекордну кількість озброєння із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро. 

Раніше Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями. Про це повідомляє пресслужба міноборони Франції.

На порядку денному під час візиту до столиці України французького міністра 28 вересня було закріплення допомоги Парижа «в часі» з урахуванням ймовірності того, що повномасштабна військова агресія РФ може затягтися. Сам він наполягав на необхідності «терпіння», що має продемонструвати Франція у своїй підтримці України.

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Теги: переговори озброєння Україна партії агресія Франція гроші Міноборони

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