Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
Глава міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним
фото: defense.gouv.fr

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»

Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями. Про це повідомляє пресслужба міноборони Франції.

На порядку денному під час візиту до столиці України французького міністра 28 вересня було закріплення допомоги Парижа «в часі» з урахуванням ймовірності того, що повномасштабна військова агресія РФ може затягтися. Сам він наполягав на необхідності «терпіння», що має продемонструвати Франція у своїй підтримці України.

«Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства», – сказав він.

Глава міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню супроводжували у поїздці французькі оборонні промисловці та парламентарі.

Представники близько двадцяти компаній, які займаються виробництвом військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування) підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри або меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.

У міноборони Франції зазначили, що це «свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва».

Ця поїздка стала частиною першого Форуму оборонної промисловості, організованого Україною цієї п'ятниці.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті. 

Читайте також: «Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція

 

Теги: Німеччина Міноборони Франція навчання військова техніка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вкладає більше коштів у підводне шпигування за Китаєм
США відрожують шпигунський проект часів холодної війни – Reuters
22 вересня, 12:19
Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня
Зеленський на Генасамблеї ООН та «Рамштайн-15». Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:00
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
14 вересня, 21:00
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
13 вересня, 09:20
«Путін не має морального компаса»: Бербок жахнулася від історій полонених дітей
«Путін не має морального компаса»: Бербок жахнулася від історій полонених дітей
11 вересня, 18:10
Учні й учениці зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента
МОН назвало предмети, які є обов’язковими для школярів за кордоном
8 вересня, 19:55
Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги
РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом
8 вересня, 09:15
Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, Німеччина продовжить підтримувати Україну
Німеччина передала Україні снаряди для Gepard
5 вересня, 13:13
Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні
Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні
4 вересня, 10:32

Політика

Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру (фото, відео)
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
82K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
56K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
22K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
22K
Китай надає Україні допомогу, яка може не сподобатися Путіну
14K
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей

Новини

Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31
Румунія переміщує системи ППО до кордону з Україною
Сьогодні, 14:04
Росіяни перестають довіряти Путіну: результати опитування
Сьогодні, 13:20
Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту