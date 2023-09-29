Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»

Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями. Про це повідомляє пресслужба міноборони Франції.

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На порядку денному під час візиту до столиці України французького міністра 28 вересня було закріплення допомоги Парижа «в часі» з урахуванням ймовірності того, що повномасштабна військова агресія РФ може затягтися. Сам він наполягав на необхідності «терпіння», що має продемонструвати Франція у своїй підтримці України.

«Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства», – сказав він.

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Глава міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню супроводжували у поїздці французькі оборонні промисловці та парламентарі.

Представники близько двадцяти компаній, які займаються виробництвом військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування) підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри або меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.

У міноборони Франції зазначили, що це «свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва».

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Ця поїздка стала частиною першого Форуму оборонної промисловості, організованого Україною цієї п'ятниці.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті.