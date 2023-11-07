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На чергування в Україні заступили нові системи Nasams – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На чергування в Україні заступили нові системи Nasams – Зеленський
Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності
фото ілюстративне

Верховний головнокомандувач заслухав зведення з фронту

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи Nasams від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – йдеться в повідомленні.

Під час селектору Зеленський заслухав зведення з фронту. Зокрема про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

«Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – додав він.

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теги: війна Володимир Зеленський системи ППО

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