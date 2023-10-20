Путін вночі навідався у штаб армії РФ у Ростові (відео)

Під час розмови із Герасимовим диктатор передав привіт усім командирам

У ніч з 19 на 20 жовтня російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб російської армії, що розташований у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Як повідомляється, господар Кремля нібито побував у штабі російської армії, де зустрівся з головою генштабу Валерієм Герасимовим.

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Загарбники говорили про війну в Україні. Востаннє Путін нібито відвідував штаб російської армії у серпні.

Зазначається, що диктатор також поговорив із іншими керівниками міноборони РФ. «Усім командирам привіт передавайте. Всього доброго», – так цитують Путіна журналісти.

Раніше повідомлялося, що Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms.