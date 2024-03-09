Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція готується до військових дій на території Європи – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Умови підготовки французьких військ максимально наближені до реальних полів бою
фото: Politico

Площа табору, де готуються військові, більша за площу Парижа

Французька армія проводить навчання в наближених до реальних умовах, що імітують конфлікт високої інтенсивності з противником, який не поступається за вогневою силою. Про це пише Politico з посиланням на офіцерів Збройних сил Франції з Центру бойової підготовки.

Полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) на сході Франції заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу. 

«Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний, і не кожен є другом. Ми готуємося до культури тривоги, готовності в найкоротші терміни», – сказав він.

Як пише Politico, умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

За даними офіцерів, площа табору для навчань становить 120 квадратних кілометрів, що більше за площу Парижа. Це унікальний випадок для Франції, оскільки тільки тут працюють разом піхота, бронетехніка, артилерія та інші війська, які зазвичай тренуються окремо в різних регіонах країни. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків «Леклерк».

Уточнюється, що військові заходи спрямовані на навчання ведення бойових дій з армією, такою як російська, але французьке командування не називає потенційного супротивника.

Як відзначають військові, у підготовці активно використовується досвід російсько-української війни. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, через два роки після повномасшабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею. 

Читайте також:

Теги: Франція навчання військові армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський хоче заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від США
Зеленський незабаром може відвідати Париж та Берлін
12 лютого, 22:03
Кампанія охопить громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС
Google запустить кампанію, яка буде протидіяти фейкам у ЄС – Reuters
16 лютого, 08:16
Французькі фермери протестують проти політики президента Емануеля Макрона
Французькі фермери штурмували ярмарок, який мав відкривати Макрон (відео)
24 лютого, 12:59
«Главком» розібрав гучну статтю лідера партії «Яблуко» Явлінського і спростував її головні тези
Ласкаво просимо до капітуляції! Що пропонує Григорій Явлінський українцям Резонанс
6 березня, 14:05
Російська армія вже не вперше використовує цю речовину на фронті
Росіяни атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю
3 березня, 15:42
Як зазначив Макрон, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу»
Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні
5 березня, 16:02
Чеська компанія Czechoslovak Group хоче допомогти Україні наростити власне виробництво боєприпасів
Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну
7 березня, 01:51
На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
5 березня, 20:20
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області
Окупанти активно ведуть штурмові дії на двох напрямках – Генштаб
7 березня, 19:59

Політика

Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Зеленський зустрівся із Ердоганом у Стамбулі (перші фото)
Зеленський зустрівся із Ердоганом у Стамбулі (перші фото)
Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
22K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
5723
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5182
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
3314
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
2996
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК

Новини

Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
7 березня, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
7 березня, 04:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua