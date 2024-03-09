Франція готується до військових дій на території Європи – Politico

Площа табору, де готуються військові, більша за площу Парижа

Французька армія проводить навчання в наближених до реальних умовах, що імітують конфлікт високої інтенсивності з противником, який не поступається за вогневою силою. Про це пише Politico з посиланням на офіцерів Збройних сил Франції з Центру бойової підготовки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) на сході Франції заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу.

«Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний, і не кожен є другом. Ми готуємося до культури тривоги, готовності в найкоротші терміни», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише Politico, умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

За даними офіцерів, площа табору для навчань становить 120 квадратних кілометрів, що більше за площу Парижа. Це унікальний випадок для Франції, оскільки тільки тут працюють разом піхота, бронетехніка, артилерія та інші війська, які зазвичай тренуються окремо в різних регіонах країни. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків «Леклерк».

Уточнюється, що військові заходи спрямовані на навчання ведення бойових дій з армією, такою як російська, але французьке командування не називає потенційного супротивника.

Як відзначають військові, у підготовці активно використовується досвід російсько-української війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, через два роки після повномасшабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею.