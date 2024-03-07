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Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну
Чеська компанія Czechoslovak Group хоче допомогти Україні наростити власне виробництво боєприпасів
фото з відкритих джерел

Компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Про це пише Bloomberg.

Власник компанії і її головний виконавчий директор Міхал Стрнад стверджує, що CSG хотіла б інвестувати в Україну сотні мільйонів євро, щоб збільшити її потужності з виробництва боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню РФ.

За його словами, компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства та шукає місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

«CSG збільшила виробництво боєприпасів великого калібру на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії більш ніж у 10 разів після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні компанія хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.

«Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології в Україну. Таким чином ми могли б використати їхні можливості та їхніх людей для збільшення виробництва артилерійських і танкових боєприпасів», – сказав Стрнад.

Окрім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує танки Т-72 радянських часів для української армії. Зараз, щоб задовольнити попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії.

Нагадаємо, союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії. 

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Як відомо, Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

До слова, Україна сама закупила понад 350 тис. артилерійських снарядів у оборонної промисловості Європи.

Теги: боєприпаси Чехія переговори танки технології військові

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