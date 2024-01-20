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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Захід готується до нападу Росії і готує своїх громадян

glavcom.ua
«Виглядає так, що світ почав глобальну мобілізацію проти Росії»
фото: NATO

Європа потроху приміряє на себе роль якщо не світового гегемона, то повноцінного регіонального лідера

Союзники перестають повністю перекладати протидію Росії на плечі ЗСУ і приймають свою роль, значно активнішу, ніж була дотепер. А також переналаштовують уряди й суспільства на тривалу і якісну допомогу Україні. На те, що поступки Путіну смертельно небезпечні для Європи і світу, він ніколи не зупиниться сам – його можна тільки зупинити потужною оборонною політикою. Вони почали переконувати своїх виборців, що вкладення у ВПК – необхідні і вигідні, як і вкладення в ЗСУ.

Буквально за останній тиждень ми почули масу відверто мобілізаційних заяв від офіційних осіб Європи. Вони вже полишають помалу затишні ролі пересічних державних функціонерів «від дзвінка до дзвінка» і вживаються в ролі державних діячів початку 2СВ, початку глобального протистояння Рейху.

Що цікаво, Європа потроху приміряє на себе роль якщо не світового гегемона, то повноцінного регіонального лідера, поки США повернулись до проблем світу спиною на час своєї найтяжчої на останні, може, півстоліття чи й більше президентської виборчої кампанії. І Європа тепер диктує США «забезпечуйте оборонні видатки проти Росії» (дійшло до практично ультиматуму «а то ми не підтримаємо вас проти Китаю, як він нападе на Тайвань») – хоча останні десятиліття було навпаки, це Америка пробувала змусити ЄС до витрат на необхідну оборону.

Виглядає так, що світ почав глобальну мобілізацію проти Росії (і, наперед, Китаю та інших країн новітньої Вісі зла). Виклики часу рано чи пізно примушують відповідати.

І, звісно, оце все цілковито дезавуює всі репліки на тему «Захід втомився від України», «Захід змирився з поразкою України», «Захід припинятиме підтримку України»... Бо залякування звучать від пропагандистів і певної категорії журналістів. А тут ми маємо справу з публічними заявами офіційних осіб і політичних лідерів.

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The Hill: Голови комітетів із закордонних справ із 6 країн Європи (зокрема Чехії, Іспанії, Франції та Литви), а також Канади попередили конгрес США, що країни Європи не зможуть підтримати Сполучені Штати у разі потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань – якщо не буде схвалено військову допомогу Україні. Цього тижня під час візиту до Вашингтону вони закликали і демократів, і республіканців схвалити допомогу ЗСУ.

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Вищий військовий офіцер НАТО Роб Бауер: «Громадяни повинні підготуватися до мобілізації. Ми повинні усвідомити, що ми не маємо миру. І саме тому ми готуємося до конфлікту з Росією. ...Вдома має бути вода, радіо на батарейках та ліхтарик на батарейках. Щоб ви могли пережити перші 36 годин. Готуватися до війни – гарна ідея».

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Колишній федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер в інтерв'ю Augsburger Allgemeine: «Нам треба більше озброюватися. Я ніколи б не подумав, що скажу таку фразу в 75 років. Але світ змінився. Дешевий російський газ пішов і більше не повертається. Великий експортний ринок Китаю перетворився з можливості на загрозу. І ми не знаємо, чи американські гарантії безпеки в НАТО переживуть президентські вибори.

...Ми лише на початку російських ревізійних воєн. Путін хоче повернути собі колишні радянські території. Росія залишиться серйозним викликом для Європи. Ми живемо на одному континенті, але імперські наміри Володимира Путіна зроблять пошук компромісів у майбутньому дуже важким».

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Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон: «Боротьба за Україну – це боротьба нашого покоління. Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи прем'єр-міністром у 1930-х роках та боротися з цією агресією. І з цього ми знаємо, що якщо ви заохочуєте агресію, ви отримуєте її ще більше... Якщо ми говоритимемо: «Так, ми підтримуватимемо Україну, але так, ми також маємо розпочати мирний процес», ми не отримаємо ні сильної України, ні мирного процесу. Але якщо ми просто підтримаємо Україну і допоможемо Україні в цій боротьбі, це спосіб зрештою покласти цьому кінець»

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Глава МЗС Польщі Сікорський: «Немає нестачі в кишенькових Чемберленах, готових пожертвувати чужою землею чи свободою заради власного спокою. Нам не слід цього робити».

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Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон на українському сніданку у Давосі: «Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат. ...Економічний потенціал Заходу у 25 разів перевищує економіку РФ, але треба розпорядитися цими ресурсами правильно». Сенатор Ліндсі Грем також називав війну в Україні «хорошою інвестицією» для Америки.

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Нагадаю, це тільки за останній тиждень. Попередній тиждень позначився заявами оборонних відомств країн Європи також на тему «Росія нападе, маємо готуватись».

Маховик на очах набирає обертів...

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Теги: Тайвань путін війна НАТО росія Девід Кемерон Європа

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