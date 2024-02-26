Путін нападе на Європу? Президент Франції зробив заяву

Макрон наголосив, що Путін не зможе виграти війну в Україні

Макрон заявив, що європейські країни повинні бути готовими до нападу з боку Росії в найближчі роки

Лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє El Mundo.

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Глава Франції наголосив, що країни Європи повинні підготуватися до нападу з боку Росії в найближчі роки.

Також Макрон підкреслив, що режим Володимира Путіна не зможе виграти війну в Україні.

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«Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії», – заявив президент Франції.

Як повідомлялося, близько 20 лідерів із держав Європейського Союзу зібралися сьогодні в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну. Зокрема, президент України Володимир Зеленський узяв участь у ній через відеозв'язок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня.

Раніше у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

До слова, Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну.