Росіяни атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю

Російська армія вже не вперше використовує цю речовину на фронті

Скинутий окупантами засіб схожий на той, який застосовує поліція для розгону мітингів

Протягом минулої доби, 2 березня, окупаційні війська Росії дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки зафіксовано у Запорізькій області. Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

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«Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку», – каже він.

За словами Лиховія, загалом минулої доби ворог вчинив 43 бойові зіткнення – це теж є певним зниженням. Також росіяни здійснили 950 обстрілів.

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«Зокрема, зараховано одразу дев'ять скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї», – наголосив представник ЗСУ.

Лиховій пояснив, що скинутий окупантами засіб схожий на той, який застосовує поліція для розгону мітингів. Російська армія вже не вперше використовує цю речовину на фронті.

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині.

Як повідомлялося, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

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До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.