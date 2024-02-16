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Google запустить кампанію, яка буде протидіяти фейкам у ЄС – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Google запустить кампанію, яка буде протидіяти фейкам у ЄС – Reuters
Кампанія охопить громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС
фото з відкритих джерел

Проєкт допоможе глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж почати з ним взаємодіяти

Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в 5 країнах Європейського Союзу напередодні парламентських виборів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Цей проєкт зможе охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.

У рекламі будуть використані так звані методи «пребанкінг», спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж зустріти його.

Натомість глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, будуть пропонувати заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.

Нагадаємо, Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ.

Зазначається, що оманливий виборчий контент, створений за допомогою ШІ, може «ввести в оману громадськість у спосіб, що ставить під загрозу цілісність виборчих процесів». Видання також повідомило, що платформа X не є підписантом угоди.

ШІ вже використовували у США для імітації голосів Трампа та Байдена.

Стало відомо, що Український уряд отримає від Google 5 тисяч ключів безпеки. Ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.

Таким чином на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровізації та підтвердила, що у 2024 році компанія продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні. 

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Теги: Польща Німеччина Google Франція YouTube TikTok

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