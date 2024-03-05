Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні

Як зазначив Макрон, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу»

Президент Франції закликав союзників активізуватися щодо підтримки України у війні проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і «не бути боягузами». Заяву французького президента наводить Reuters.

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«Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом», – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

За словами президента, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі), що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає».

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Очікується, що під час свого візиту до Праги Макрон також обговорить підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо відправки Україні 800 тис. боєприпасів. Макрон раніше припустив, що Франція зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, як саме.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, Макрон укотре прокоментував свою заяву про можливість розміщення західних військ в Україні, наголосивши, що такого розгортання французьких сил наразі не буде.