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Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні
Як зазначив Макрон, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу»
фото з відкритих джерел

Президент Франції закликав союзників активізуватися щодо підтримки України у війні проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і «не бути боягузами». Заяву французького президента наводить Reuters.

«Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом», – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

За словами президента, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі), що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає».

Очікується, що під час свого візиту до Праги Макрон також обговорить підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо відправки Україні 800 тис. боєприпасів. Макрон раніше припустив, що Франція зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, як саме.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, Макрон укотре прокоментував свою заяву про можливість розміщення західних військ в Україні, наголосивши, що такого розгортання французьких сил наразі не буде.

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Теги: Франція Еммануель Макрон війна росія

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