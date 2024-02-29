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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Світ готується до найгіршого

glavcom.ua
Світ, хоче того чи не хоче, вже живе відчуттям світового конфлікту і наче починає із цікавістю підлітка «заглядати» у безодню
фото: Depositphotos

Відчуття запрограмованості масштабної глобальної війни – одночасно як раціональне, так й ірраціональне

Наскільки глобальна війна є запрограмованою і визначеною? Чи не перебуваємо ми зараз умовно в новому 1913-му або 1938-му?

Перспектива воєнного зіткнення НАТО і Росії – це вже усвідомлений і обміркований сценарій, що артикулюється в медійній оболонці як реальна ситуація в майбутньому. Варто це прийняти і визнати.

Світ, хоче того чи не хоче, вже живе відчуттям світового конфлікту і наче починає із цікавістю підлітка «заглядати» у безодню, що притягує своєю грандіозною непередбаченістю та манить епохальним масштабом.

Найгірше те, що прихований потяг до нової світової війни стає прийнятним і бажаним. У якийсь момент він може перетворитись у єдино можливий варіант для розв'язку суперечностей, якого хочуть всі провідні гравці.

Буквально нещодавно експерти з Технологічного інституту Джорджії, Стенфордського університету, Північно-Східного університету та Ініціативи Гувера використали штучний інтелект у моделюванні міжнародних конфліктів та виявили, що він має тенденцію до ескалації війни, у декількох випадках навіть раптово застосовував ядерну зброю без попередження.

Відчуття запрограмованості масштабної глобальної війни – одночасно як раціональне, так й ірраціональне. Геополітична логіка подій останніх місяців чи може навіть років – показник еволюції світу від клаптикової конфліктності в ескалаційному ланцюговому тренді до фанатичної глибинної міжцивілізаційної війни.

Тому сховатися від глобальної війни в Європі чи Азії не вийде, як думають деякі обивателі та розумники. Україна може виявитись як раз територією максимально стабільної адаптації до бойових дій високої інтенсивності через історичний запас національної енергії та ментальну резистентність.

Світ готується до найгіршого.

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Джерело
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Теги: війна Європа Україна

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