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Французькі фермери штурмували ярмарок, який мав відкривати Макрон (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Французькі фермери штурмували ярмарок, який мав відкривати Макрон (відео)
Французькі фермери протестують проти політики президента Емануеля Макрона
фото: Reuters

Протестувальники вимагають відставки французького президента

У Парижі фермери увірвалися на сільськогосподарську ярмарку, яку мав вікривати президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє Reuters.

Паризька фермерська виставка мала відкритися о 10 ранку за Київським часом. Однак о 10:38 двері все ще були зачинені через штурм розгніваних демонстрантів.

Фермери протестують через витрати, бюрократію і «зелені» правила, на тлі яких вимагають відставки президента Макрона.

Шеренги французьких силовиків намагалися стримати демонстрацію, із якої долунали крики «Це наш дім!». Відбулося кілька сутичок із протестувальниками. Поліція, за даними Reuters, заарештувала щонайменше одного з них.

Макрон скасував дебати, які він хотів провести сьогодні на ярмарку з фермерами, переробниками та роздрібними торговцями, після того, як фермерські профспілки заявили, що не братимуть у них участі.

Французькі фермери, на одному рівні з іншими фермерами ЄС, також протестують проти конкуренції з дешевшими українськими сільськогосподарськими продуктами.

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Французькі фермери протестують проти політики президента Емануеля Макрона
фото: Reuters

Відомо, що вищезгадана виставка є головною сільськогосподарською подією у Франції, на яку протягом дев'яти днів з'їжджається майже 600 тис. відвідувачів.

Нагадаємо, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю». 

Раніше фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського союзу.

Теги: фермерський протест фермер Франція Еммануель Макрон Париж

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