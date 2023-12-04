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Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian
Іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів на об’єкті, що є одним із найнебезпечніших у світі
фото: Reuters

Старший персонал великого сховища ядерних відходів приховував факт злому та його можливі наслідки

ІТ-системи найнебезпечнішого ядерного об’єкта Великої Британії – Селлафілд – були зламані кібергрупами, тісно пов’язаними з Росією та Китаєм. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

Як зазначається, старший персонал великого сховища ядерних відходів приховував факт злому та його можливі наслідки.

У статті зазначається, що керівництво об'єкта не знає достеменно, коли ІТ-системи були вперше зламані. За словами джерел видання, вперше злом було виявлено у 2015 році, коли експерти зрозуміли, що в комп’ютерні мережі Селлафілда вбудовано шкідливе програмне забезпечення, яке може використовуватися для шпигування чи атаки на системи.

Невідомо, чи вдалося знищити шкідливе програмне забезпечення. Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілда, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка щодо пожеж, були скомпрометовані, пише видання.

Його джерела припускають, що, ймовірно, іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів на об’єкті, що є одним із найнебезпечніших у світі.

На цьому об’єкті розташоване найбільше сховище плутонію на планеті, а також сміттєзвалище ядерних відходів після збройних програм і десятиліть атомної енергетики. Під охороною поліції на Селлафілді також зберігаються плани на випадок надзвичайних ситуацій, які будуть використані, якщо Велика Британія зазнає іноземного нападу або катастрофи.

В Управлінні ядерного реагування Британії (ONR) підтвердили, що Селлафілд не відповідає кіберстандартам, але відмовилися коментувати порушення або заяви про «приховування» злому.

Тим часом, українська хакерська спільнота Hdr0 протягом двох місяці змінювала свідчення лічильників «Севастопольського водоканалу». 30 листопада хакери обнулили рахунки користувачів з українськими e-mail. Також в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленсько

Теги: Велика Британія хакер

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