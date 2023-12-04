Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian

Іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів на об’єкті, що є одним із найнебезпечніших у світі

Старший персонал великого сховища ядерних відходів приховував факт злому та його можливі наслідки

ІТ-системи найнебезпечнішого ядерного об’єкта Великої Британії – Селлафілд – були зламані кібергрупами, тісно пов’язаними з Росією та Китаєм. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

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Як зазначається, старший персонал великого сховища ядерних відходів приховував факт злому та його можливі наслідки.

У статті зазначається, що керівництво об'єкта не знає достеменно, коли ІТ-системи були вперше зламані. За словами джерел видання, вперше злом було виявлено у 2015 році, коли експерти зрозуміли, що в комп’ютерні мережі Селлафілда вбудовано шкідливе програмне забезпечення, яке може використовуватися для шпигування чи атаки на системи.

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Невідомо, чи вдалося знищити шкідливе програмне забезпечення. Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілда, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка щодо пожеж, були скомпрометовані, пише видання.

Його джерела припускають, що, ймовірно, іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів на об’єкті, що є одним із найнебезпечніших у світі.

На цьому об’єкті розташоване найбільше сховище плутонію на планеті, а також сміттєзвалище ядерних відходів після збройних програм і десятиліть атомної енергетики. Під охороною поліції на Селлафілді також зберігаються плани на випадок надзвичайних ситуацій, які будуть використані, якщо Велика Британія зазнає іноземного нападу або катастрофи.

В Управлінні ядерного реагування Британії (ONR) підтвердили, що Селлафілд не відповідає кіберстандартам, але відмовилися коментувати порушення або заяви про «приховування» злому.

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Тим часом, українська хакерська спільнота Hdr0 протягом двох місяці змінювала свідчення лічильників «Севастопольського водоканалу». 30 листопада хакери обнулили рахунки користувачів з українськими e-mail. Також в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленсько