ФСБ звинуватила загиблого «азовця» у підготовці диверсії

ФСБ під час затримання ліквідувала двох громадян Росії

Український військовий, якого звинувачують в організації диверсії у РФ, загинув в Маріуполі в березні

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила про запобігання диверсійно-терористичній атаці на об'єкт нафтогазового комплексу у Волгоградській області. До організації диверсії нібито причетний загиблий боєць полку «Азов» Юрій Іонов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів запобігли спробі підготовки українськими спецслужбами диверсійно-терористичного акту у Волгоградській області, на об'єкті нафтогазового комплексу», – йдеться у повідомленні спецслужби.

У ФСБ заявили, що «під час затримання при спробі підриву нафтопроводу нейтралізовані двоє громадян Російської Федерації, які вчинили збройний опір».

Зазначається, що громадяни РФ, які готували теракт, входили до складу праворадикального угрупування «Реструкт», створеного націоналістом Максимом Марцинкевичем, відомим під прізвисько «Тесак».

«На місці злочину вилучено саморобний вибуховий пристрій великої потужності, а також два травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами», – заявили у ФСБ.

У спецслужбі повідомили, що «організацію диверсійно-терористичного акту під контролем українських спецслужб здійснювали члени «Реструкту» громадянин Росії Чуєнков Андрій, 1986 р.н., який зараз бере участь у бойових діях в Україні у складі нацбатальйону «Ураган», та громадянин України Іонов Юрій, 1988 р.н., який є військовослужбовцем націоналістичного батальйону «Азов» та тісно пов’язаний з його засновником – Андрієм Білецьким».

«Органами безпеки у взаємодії з іншими правоохоронними органами організовано заходи щодо припинення злочинної діяльності А.Чуєнкова та Ю.Іонова, а також розшуку їх помічників на території Росії», – заявили у спецслужбі.

Додамо, що Юрій Іонов, якого ФСБ звинувачує в організації теракту, ще в березні загинув у Маріуполі. 2 квітня президент Володимир Зеленський нагородив Іонова орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

Нагадаємо, раніше на аеродромі Курська стався інцидент, яку місцева влада назвала «диверсією». У чому полягала суть «диверсії», очільник регіону не пояснив, наголосивши лише, що жертв і руйнувань внаслідок інциденту немає, а «на місці працюють спеціалісти». Разом з тим, губернатор Курської області натякнув, що причиною «диверсії» може бути квадрокоптер, запущений кимось із неповнолітніх мешканців обласного центру.