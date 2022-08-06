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Губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі (відео)
Губернатор Курщини лякає мешканців регіону «диверсією» на аеродромі. Ті припускають, що насправді причиною інциденту став дрон якогось дачника
фото з російських ЗМІ

На летовищі перебувають окупанти, які готуються до участі у війні в Україні

На аеродромі Курська стався інцидент, яку місцева влада назвала «диверсією». Про це очільник прикордонного російського регіону Роман Старовойт заявив у відеозверненні на Telegram.

У чому полягала суть «диверсії», Старовойт не пояснив, наголосивши лише, що жертв і руйнувань внаслідок інциденту немає, а «на місці працюють спеціалісти». Разом з тим, губернатор Курської області натякнув, що причиною «диверсії» може бути квадрокоптер, запущений кимось із неповнолітніх мешканців обласного центру.

Курський аеродром зараз закритий для цивільної авіації, на території летовища базуються військові окупаційної армії, яка уже шостий місяць веде війну проти України.

Мешканці Курська у соцмережах та месенджерах припускають, що причиною справді міг бути дрон, запущений кимось із дачників біля аеродрому, а «диверсією» цей інцидент губернатор назвав, аби «додати драматизму».

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Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.

Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.

Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

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Теги: росія війна

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