G7 закликала до продовження зернової угоди: деталі
«Велика сімка» визнала важливість зернової угоди
Країни G7 закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море. Про це заявляє Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів G7.
«Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи. Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської «мілітаризації» продовольства», – йдеться у комюніке.
Також у повідомленні йдеться про готовність G7 надати підтримку у відновленні та реконструкції України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.
До слова, 17 квітня Росія вкотре заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З листопада минулого року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн. За словами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, це ставить під загрозу існування зернової ініціативи.
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