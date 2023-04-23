G7 закликала до продовження зернової угоди: деталі

«Велика сімка» визнала важливість зернової угоди

Країни G7 закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море. Про це заявляє Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів G7.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи. Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської «мілітаризації» продовольства», – йдеться у комюніке.

Також у повідомленні йдеться про готовність G7 надати підтримку у відновленні та реконструкції України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 17 квітня Росія вкотре заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З листопада минулого року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн. За словами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, це ставить під загрозу існування зернової ініціативи.