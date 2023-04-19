Болгарія заборонила імпорт продовольства з України

Основна причина – обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки

Уряд Болгарії вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари. Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, пише BNR.

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«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих «коридорів солідарності», значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу», – сказав він.

Донєв сподівається, що «Брюссель почує і зрозуміє позиції» таких країн-членів ЄС, як Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини, і переосмислить свою позицію.

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Нагадаємо, Польща призупинила експорт українського збіжжя принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в етері TVP Info.

Окрім цього, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Також, в Угорщині продовжують блокувати експорт українського зерна. Так, експерти Національного управління безпеки харчового ланцюга (Nébih), що працює спільно із Міністерством сільського господарства Угорщини, знищили 29 т української кукурудзи, в якій, нібито, виявили забруднення.