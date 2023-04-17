Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися

Дії росіян вже призвели до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн

Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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«З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) м. Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», – наголосили у МІУ.

У відомстві наголосили: з листопада минулого року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн. Проте зараз ситуація загострилася ще більше.

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«З квітня 2023 р. російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у Ініціативі. Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм. Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю», – наголосили у Міністерстві.

Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян и виступає проти втручання в діяльність українських портів, акцентували у МІУ.

«Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців», – резюмували у відомстві.

Як відомо, раніше Віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України. Або ж – запровадити для Росії дзеркальні заходи, які передбачають огляд усіх її кораблів, щоб запобігти спробам перевезення зброї.