Кіпр заблокував рахунки фінансистів, які допомагали російським олігархам обходити санкції

Під блокування рахунків потрапили 13 фінансистів, серед яких як і кіпріоти, так і особи з подвійним громадянством: кіпрським та російським

Влада Кіпру заморозила рахунки юридичних та фізичних осіб, які допомагали російським олігархам обходити санкції. Про це заявив фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну, повідомляє DW.

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«Було неминуче, що банки вдадуться до тих дій, які вони зробили. І уряд теж діяв обачно», – зазначив Павлос Іоанну.

Дії Кіпру реалізують санкції Британії та США проти 13 фінансистів, які, як зазначають, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховували їхні фінансові активи. Повідомляють, що серед осіб, що зазнали обмежень, є як і кіпріоти, так і особи з двома громадянствами: кіпрське та російське.

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До слова, нещодавно найбільший банк Кіпру попередив про негайне закриття рахунків чотирьох тисяч клієнтів із російськими паспортами, які не є резидентами країн Євросоюзу. Представник банку пояснив, що рішення пов'язане із призупиненням членства Росії у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про замороження владою Австрії активів, пов’язані з підсанкційними особами з РФ, на суму майже два мільярди євро.