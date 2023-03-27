«Бавовна» в Мелітополі: пошкоджено будівлі, де жили окупанти (фото, відео)
Інформації про втрати окупантів поки немає
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі внаслідок вибуху постраждала будівля, де жили російські загарбники. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
«Бавовна» сталася на мікрорайоні поблизу кафе «Джокер» і ворожих казарм.
«Постраждала захоплена рашистами будівля, де розміщувались ворожі силові структури», – зазначив Федоров.
Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє, що вибухами зруйновано відразу декілька будівель. Зазначається, що із гуртожитку автомоторного технікуму, куди фейкова міністерка освіти і науки Олена Шапурова заселила військових (поруч із автомоторним технікумом) військові РФ вибігали у двір просто в трусах.
Також, за даними Цаплієнка, зруйнована будівля так званої руснявої Держслужби безпеки.
Інформації про втрати окупантів поки немає.
Як повідомлялося, близько 8:00 ранку у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна».
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