«Бавовна» в Мелітополі: пошкоджено будівлі, де жили окупанти (фото, відео)

Інформації про втрати окупантів поки немає

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі внаслідок вибуху постраждала будівля, де жили російські загарбники. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«Бавовна» сталася на мікрорайоні поблизу кафе «Джокер» і ворожих казарм.

«Постраждала захоплена рашистами будівля, де розміщувались ворожі силові структури», – зазначив Федоров.

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Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляє, що вибухами зруйновано відразу декілька будівель. Зазначається, що із гуртожитку автомоторного технікуму, куди фейкова міністерка освіти і науки Олена Шапурова заселила військових (поруч із автомоторним технікумом) військові РФ вибігали у двір просто в трусах.

Також, за даними Цаплієнка, зруйнована будівля так званої руснявої Держслужби безпеки.

Інформації про втрати окупантів поки немає.

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Як повідомлялося, близько 8:00 ранку у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі сталася «бавовна».